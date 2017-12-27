Арабская нефтесервисная компания прошла регистрацию в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Нефтесервисная компания из ОАЭ Al Mansoori Petroleum Services прошла регистрацию в Азербайджане, пишет в среду ведомственная газета Vergiler министерства по налогам.

Юридическим представителем новой компании является Ибрагим Аль-Алави. Компания прошла регистрацию в министерстве по налогам Азербайджана 30 октября 2017 года.

Компания зарегистрирована по адресу: Баку, Бинагадинский район, микрорайон 7, д. 5.

Al Mansoori Petroleum Services основана в 1977 году со штаб-квартирой в Абу-Даби и предлагает различные нефтесервисные услуги.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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