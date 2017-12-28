Китайская компания построит ветровые электростанции в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Крупнейший в мире производитель ветряных турбин - китайская компания Xinjiang Goldwind Science and Technology построит ветровые электростанции в Алматы.

Китайская компания построит две установки мощностью 5 мегаватт на основе энергии ветра в 2018 году, передает «Казинформ».

«Goldwind получила заказ казахстанской стороны и подписала соответствующее соглашение с CITIC Construction. Это первый ветровой проект компании в Казахстане, который предпринимает меры по увеличению выработки чистой энергии», - сообщает издание.

В Казахстане объем производства электроэнергии в январе-ноябре 2017 года составил 92,961 миллиарда киловатт-часов, что на 9,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года, комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период было произведено теплоэнергии в объеме 70,03 миллиона Гкал (рост производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4 процента), объем услуг по водоснабжению составил 2,522 миллиарда кубометров (снижение на 1,1 процента).

За 2016 год выработка электроэнергии от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) увеличилась на 32 процента до 928 миллионов киловатт-часов. Установленные мощности ВИЭ увеличились на 18 процентов до 296 мегаватт.

Согласно плану мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой энергетики, в Казахстане к 2020 году будет работать 106 объектов ВИЭ общей мощностью 3054,55 мегаватт. В 2017–2018 году будет введено в эксплуатацию еще 18 ВЭС, 13 ГЭС и 7 СЭС.

Производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 118 электрических станций различной формы собственности. По состоянию на 01 января 2017 года общая установленная мощность электростанций Казахстана составляла 22055,5 мегаватта, располагаемая мощность — 18789,1 мегаватта.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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