Президент Азербайджана утвердил бюджет Госнефтефонда на 2018 г. (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в четверг утвержден бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2018 год.

Согласно утвержденному бюджету, доходы SOFAZ на 2018 год определены на уровне 11 559 956,2 тысячи манатов, расходы - 9 730 221,8 тысячи манатов.

В структуре доходов поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана прогнозируются в размере 9 723 786,1 тысячи манатов, поакровые платежи - 3,612 миллиона манатов, доходы от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана - 16,34 миллиона манатов.

Кроме этого, доходы фонда от размещения и управления активами предусмотрены в размере 1 042 046,1 тысячи манатов, бонусы, выплаченные инвесторами в рамках нефтегазовых соглашений или в связи с их исполнением, - 774 172 тысячи манатов.

В структуре расходов фонда наибольшую часть составят трансферты в госбюджет - 9,216 миллиарда манатов.

Расходы на улучшение жилищных условий беженцев предусмотрены в размере 200 миллионов манатов, на реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы - 90 миллионов манатов, в рамках финансирования проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - 176 128 тысяч манатов, расходы на финансирование Госпрограммы обучения азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 годах - 16 218 тысяч манатов.

Расходы по управлению фондом утверждены на уровне 31 875,8 тысячи манатов.

При этом, согласно смете расходов по управлению Госнефтефондом в 2018 году, 9 412 288 манатов придется на оплату труда, расходы на закупку товаров и услуг составят 5 276 520 манатов, на гранты и другие выплаты - 682 360 манатов.

Расходы на пенсии и соцвыплаты предусмотрены в размере 65 тысяч манатов, на покупку нефинансовых активов - 6 034 460 манатов, еще 10 405 172 маната приходится на другие расходы.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

На первое октября 2017 года активы SOFAZ увеличились на 8,67 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 36,02 миллиарда долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

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