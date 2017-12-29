Азербайджан в январе получит первый бонус по новому соглашению по АЧГ

29 декабря 2017 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый бонус по новому соглашению о разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия будет выплачен Азербайджану 31 января 2018 года, говорится в заключении Счетной палаты Азербайджана по бюджету Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2018 год.

Согласно утвержденному накануне бюджету, доходы SOFAZ на 2018 год определены на уровне 11 559 956,2 тысячи манатов.

При этом в структуре доходов бонусы, выплаченные инвесторами в рамках нефтегазовых соглашений или в связи с их исполнением, составляют 774,172 миллиона манатов (450,1 миллиона долларов).

"Согласно новому соглашению по АЧГ, международные компании-партнеры выплатят в SOFAZ 3,6 миллиарда долларов в виде бонусов. При этом выплата первой части бонусной суммы в размере 450 миллионов долларов или 774 миллиона манатов запланирована на 31 января 2018 года. Еще 0,1 миллиона долларов будет получена в виде бонуса в рамках проекта "Шах Дениз", - говорится в документе.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Statoil – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limitd (OVL) – 2,31 процента.

(Авторы: Максим Цурков)

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