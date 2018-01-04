Россия готова финансировать строительство АЭС в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Российская сторона готова предложить несколько вариантов финансирования проекта по строительству атомной электростанции в Узбекистане, сообщает Sputnik, ссылаясь на источник.

По словам источника, сейчас правительство Узбекистана занимается формулированием детального предложения по строительству объекта и оценкой возможных объемов инвестирования.

"Это политическое решение, и оно будет приниматься руководством двух стран. Россия готова к любому развитию событий. "Росатом" умеет работать по различным схемам финансирования, в том числе в условиях государственного кредита, по схеме заемных денег с рынка, инвестирования собственных средств, а также на условиях BOO — Build-Own-Operate (Строй-Владей-Эксплуатируй)", — сказал собеседник агентства.

Ранее российская сторона предложила построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую "Росатом" возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

В конце декабря прошлого года между правительствами Узбекистана и России было заключено соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. С российской стороны документ подписан генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым, от имени правительства Узбекистана — заместителем премьер-министра Нодиром Отажоновым.

Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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