Реализация TAP привела к значительному росту производства металлопродукции в Греции

9 января 2018 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Реализация проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) привела к значительному росту производства металлопродукции в Греции в 2017 году, сообщает Bloomberg.

Согласно данным по промышленному производству в январе-ноябре 2017 года, производство основных видов металлопродукции в Греции увеличилось более чем на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Сообщается, что причиной такого роста производства стала потребность в трубах для строительства TAP.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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