Определена дата очередной встречи министров в рамках Консультативного совета ЮГК

БАКУ /Trend/ - Четвертое собрание министров в рамках Консультативного совета “Южного газового коридора” состоится 15 февраля, сообщает министерство энергетики Азербайджана.

Как отмечается, в связи с проведением мероприятия в министерстве прошла соответствующая встреча. В настоящее время продолжаются работы по подготовке программы и повестки собрания.

Отметим, что первое собрание министров в рамках Консультативного совета “Южного газового коридора” состоялось 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года, третье - 23 февраля 2017 года.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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