Казахстан увеличил добычу нефти

13 января 2018 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане объем добычи нефти в январе-декабре 2017 года составил 72,932 миллиона тонн, что на 11,2 процента больше, чем за 2016 год, сообщает комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

За прошлый год было добыто газового конденсата в объеме 13,269 миллиона тонн (рост по сравнению с предыдущим годом на 6,5 процента), природного газа - 52,934 миллиарда кубометров (рост 14,1 процента), угля - 111,117 миллиона тонн (рост 7,8 процента), железной руды - 39,085 миллиона тонн (рост 9,2 процента), медной руды - 95,343 миллиона тонн (рост 21,5 процента), золотосодержащей руды - 19,725 миллиона тонн (рост 6,1 процента), хромового концентрата - 4,579 миллиона тонн (рост 10,4 процента).

В Казахстане выпуск бензина в январе-декабре 2017 года составил 3072,7 тысячи тонн, что на 4,2 процента больше, чем за 2016 год.

В 2017 году было произведено керосина в объеме 299,5 тысячи тонн (увеличение по сравнению с предыдущим годом на 16,7 процента), сжиженного пропана и бутана - 2315 тысяч тонн (рост 9,7 процента), газойля - 4408,9 тысячи тонн (рост 5,2 процента), мазута - 3364,7 тысячи тонн (рост 8,5 процента), ферросплавов - 1947,7 тысячи тонн (рост 6,6 процента), плоского проката - 2973,1 тысячи тонн (рост 0,1 процента), рафинированного свинца - 147,3 тысячи тонн (рост 9,9 процента), цинка - 329,1 тысячи тонны (рост один процент), рафинированной меди - 425,6 тысячи тонн (рост 4,2 процента).

В Казахстане объем производства электроэнергии в январе-декабре 2017 года составил 103,139 миллиарда кВт/ч, что на девять процента больше, чем за 2016 год.

В прошлом году было произведено теплоэнергии в объеме 81,271 миллиона гигакалорий (рост по сравнению с предыдущим годом на 4,5 процента), объем услуг по водоснабжению составил 2,739 миллиарда кубометров (рост 1,4 процента).

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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