Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 8-12 января

13 января 2018 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (8-12 января) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), добываемую на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 70,88 доллара за баррель, что на 1,14 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на Azeri Light на прошлой неделе составила 71,84 доллара за баррель, минимальная – 69,86 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошлой неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях EX-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 67,73 доллара за баррель, что на 1,32 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на URALS за период 8-12 января составила 68,8 доллара за баррель, минимальная – 66,62 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 69,61 доллара за баррель, что на 1,72 доллара больше предыдущего показателя. Максимальная цена на Brent составила 70,71 доллара за баррель, минимальная – 68,35 доллара за баррель.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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