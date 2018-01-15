Президент Ильхам Алиев: SOCAR в скором времени изучит вопросы газификации в Болгарии

15 января 2018 20:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания SOCAR в скором времени изучит вопросы газификации в Болгарии и проинформирует о возможностях.

Об этом в понедельник, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявлением для печати.

“Учитывая, что через несколько лет один миллиард кубометров азербайджанского газа будет транспортироваться на территорию Болгарии, мы сегодня с господином премьер-министром дали поручения руководителям соответствующих структур, чтобы азербайджанская госкомпания SOCAR в скором времени изучила вопрос газификации в Болгарии и проинформировала о возможностях”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан успешно осуществляет газификацию внутри страны.

"В настоящее время 93 процента страны газифицировано, и до конца этого года эта цифра достигнет 95 процентов”, - сказал глава государства.

По словам Президента Азербайджана, параллельно с этим SOCAR ведет инвестиционную деятельность в связи с газификацией и в других странах.

“В Албании подписан соответствующий меморандум в связи с газификацией. Считаю, что в Болгарии инвестиционная деятельность SOCAR в связи с газификацией может быть важным событием как для SOCAR, так и для болгарских потребителей. Соответствующие поручения даны. Уверен, что переговоры в скором времени начнутся”, - сказал Президент Азербайджана.

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