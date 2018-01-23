Минэнерго Азербайджана начнет выдачу разрешений через Cлужбу ASAN

23 января 2018 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана начнет выдачу разрешений через центры Службы ASAN, сообщает министерство во вторник.

Согласно сообщению, выдача разрешений через Службу ASAN начнется с первого февраля 2018 года.

В список данных разрешений входят разрешение на экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт и транзит подконтрольной продукции, услуг и продуктов интеллектуальной деятельности, разрешение на оборот предметов, принадлежащих согласно законодательству определенным участникам гражданского оборота и оборот которых осуществляется по разрешениям, и свидетельство о применении специального экономического режима по отношению к нацеленной на экспорт нефтегазовой деятельности.

Министр энергетики Азербайджана подписал во вторник приказ об обеспечении выдачи разрешений через Cлужбу ASAN, и проведения данного процесса через портал "Лицензии и разрешения". В рамках исполнения приказа также определен ряд мероприятий.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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