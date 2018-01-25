Еврокомиссия выделит финансирование на газовые проекты Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Европейская комиссия выделит свыше 1,8 миллиона евро на проекты, реализуемые в целях поставки азербайджанского газа в Европу, говорится в четверг в сообщении, размещенном на сайте Комиссии.

Согласно сообщению, на реализацию проектов газопроводов, направленных в ЕС из Туркменистана и Азербайджана, по территории Грузии и Турции [включая Транскаспийский газопровод, расширение Южнокавказского газопровода и Трансанатолийский трубопровод] от Еврокомиссии будет получено 1 871 725 евро.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. Стоимость проекта оценивается в 41,5 миллиарда долларов.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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