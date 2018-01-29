На нефтеперерабатывающем заводе на Тайване произошел взрыв, пожар ликвидирован (ФОТО)

Взрыв произошел утром в понедельник на нефтеперерабатывающем заводе на территории города Таоюань на северо-западе Тайваня.

Как сообщают тайваньские СМИ со ссылкой на власти Таоюаня, взрыв на заводе, принадлежащем нефтяной корпорации CPC Corporation Taiwan, прогремел в 06:42, сопровождаясь оглушительным грохотом и пламенем.

В корпорации подтвердили, что взрыв произошел при перезапуске площадки, где осуществляется девулканизация, после ежегодного капитального ремонта.

Пожар удалось ликвидировать, жертв нет.

Отмечается, что для ликвидации взрыва было задействовано 40 пожарных машин.

Расследование инцидента продолжается.

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