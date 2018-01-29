На нефтеперерабатывающем заводе на Тайване произошел взрыв, пожар ликвидирован (ФОТО)

29 января 2018 18:12 (UTC+04:00)

Взрыв произошел утром в понедельник на нефтеперерабатывающем заводе на территории города Таоюань на северо-западе Тайваня.

Как сообщают тайваньские СМИ со ссылкой на власти Таоюаня, взрыв на заводе, принадлежащем нефтяной корпорации CPC Corporation Taiwan, прогремел в 06:42, сопровождаясь оглушительным грохотом и пламенем.

В корпорации подтвердили, что взрыв произошел при перезапуске площадки, где осуществляется девулканизация, после ежегодного капитального ремонта.

Пожар удалось ликвидировать, жертв нет.

Отмечается, что для ликвидации взрыва было задействовано 40 пожарных машин.

Расследование инцидента продолжается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На нефтеперерабатывающем заводе CNPC на Тайване произошел взрыв
В мире 05:38
Число погибших при взрыве в Кабуле достигло 95 человек
Другие страны 27 января 18:18
Число погибших при взрыве в дипломатическом квартале Кабула достигло 40 (Обновлено)
Другие страны 27 января 15:03
В Венесуэле крупнейший НПЗ прекратил свою работу
Другие страны 24 января 06:19
Казахстан превысил план по добыче нефти в 2017 году
Энергетика 23 января 12:53
На химическом заводе в Индии прогремел взрыв, четыре человека погибли
Другие страны 21 января 17:34
При взрыве мины в Афганистане погибли не менее 12 человек
Другие страны 21 января 15:33
В Швеции у полицейского участка произошел сильный взрыв
Европа 18 января 04:28
В результате обрушения здания в Антверпене пострадали не менее 14 человек (Обновлено)
Другие страны 16 января 05:42
В Багдаде около 100 человек пострадали при двойном теракте (Обновлено)
Арабские страны 15 января 11:09
При взрыве моторной лодки в Таиланде пострадали не менее 16 человек
Другие страны 14 января 18:25
При взрыве в центре албанского Шкодера пострадали восемь человек
Другие страны 14 января 00:17
В Багдаде подорван кортеж главы столичного провинциального совета
Другие страны 13 января 21:30
НПЗ Казахстана увеличат производство бензина и дизтоплива (Эксклюзив)
Энергетика 12 января 12:21
Ситуация на топливном рынке Казахстана стабилизировалась (Эксклюзив)
Энергетика 12 января 11:33
При взрыве в Пакистане погибли шесть человек
Другие страны 9 января 23:04
В Идлибе взорвались два автомобиля, много погибших (Обновлено)
Арабские страны 7 января 23:43
В Стокгольме назвали предполагаемую причину взрыва у станции метро
Европа 7 января 21:02