Нефть продолжила падение на сигналах роста запасов в США

31 января 2018 09:38 (UTC+04:00)

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после падения накануне на данных о росте запасов топлива в США по итогам прошлой недели, сообщает Интерфакс.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:58 мск подешевели на $0,51 (0,74%) - до $68,51 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена опустилась на $0,44 (0,63%) и составила $69,02 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени упали на $0,55 (0,85%) - до $63,95 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена понизилась на $1,06 (1,62%), до $64,50 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), объем запасов в Штатах на минувшей неделе увеличился на 3,23 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на увеличение запасов на 900 тыс. баррелей.

Тем временем нефтедобыча в США на предыдущей неделе увеличилась до максимального уровня с 1983 года, и Baker Hughes сообщила об очередном росте числа действующих буровых установок в стране.

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