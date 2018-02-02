Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться

2 февраля 2018 10:02 (UTC+04:00)

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в пятницу на фоне позитивных прогнозов аналитиков. Рост котировок в четверг стал максимальным более чем за неделю, сообщает Интерфакс со ссылкой на MarketWatch.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 по московскому времени подорожали на $0,17 (0,24%) - до $69,82 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена выросла на $0,76 (1,1%) и составляла $69,65 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март утром в пятницу увеличились на $0,29 (0,44%) - до $66,09 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена подскочила на $1,07 (1,65%) и составляла $65,8 за баррель.

"Ребалансировка нефтяного рынка, вероятно, достигнута, причем на шесть месяцев раньше, чем мы ожидали", - говорится в отчете Goldman Sachs.

Аналитики банка повысили прогноз цен на нефть марки Brent на три месяца - до $75 за баррель, шесть месяцев - до $82,5 за баррель и на двенадцать месяцев - до $75 за баррель с ранее ожидавшихся $62 за баррель по всем срокам. Вместе с тем они полагают, что к 2020 году котировки снова снизятся до $60 за баррель на фоне повышения добычи сланцевой нефти в США.

Банк ожидает, что в 2018 году дефицит предложения нефти на мировом рынке составит 200 тыс. баррелей в сутки, а в следующем году на рынке будет наблюдаться профицит в размере 730 тыс. б/с.

Шведский банк SEB повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в текущем году до $65 за баррель по сравнению с ранее ожидавшимися $55 за баррель, в 2019 году - до $65 за баррель с $60 за баррель. Условия на мировом рынке в 2018 году выглядят более жесткими, учитывая продление соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи до конца года и ожидаемое повышение спроса на 1,8% в этом и следующем году, сообщается в отчете аналитиков банка. Поддержку котировкам могут оказать также ослабление курса доллара США и рост политических рисков.

Ранее эксперты Morgan Stanley заявляли о возможном подъеме цены Brent до $75 за баррель в этом году, а аналитики JPMorgan не исключают роста примерно до $78 за баррель в случае ухудшения ситуации с поставками более быстрыми темпами, чем предполагается сейчас.

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