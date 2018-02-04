Азербайджан в числе наиболее успешных стран реализации нефтегазовой программы Великобритании

БАКУ /Trend/ - В 2016-2017 годах правительство Великобритании выделило 1,3 миллиарда фунтов стерлингов в рамках реализации программы Oil&Gas High Value Campaign (HVC) в Азербайджане.

Эти данные отражены в обновленном отчете Департамента международной торговли британского правительства "Overseas Business Risk - Azerbaijan", который призван дать необходимую информацию британским компаниям, желающим работать в Азербайджане.

Программа HVC идентифицирует крупномасштабные зарубежные проекты и предоставляет поддержку британским компаниям, чтобы они могли участвовать и выигрывать в соответствующих тендерах.

В отчете отмечается, что нефтегазовый сектор является крупнейшим в экономике Азербайджане и поэтому привлекает наибольшее внимание Департамента международной торговли правительства Великобритании.

"Азербайджан является второй страной, где наиболее успешно реализуется программа HVC. С октября 2015 года, чтобы поддержать реализацию программы Департамент международной торговли совместно с министерством экономики Азербайджана, BP и госкомпанией SOCAR реализует партнерскую программу между двумя странами. Партнерская программа нацелена на продвижение и поддержку сотрудничества между британскими и азербайджанскими компаниями в нефтегазовом секторе", - говорится в отчете.

Как ожидается, партнерская программа будет реализовываться в течение следующих трех-пяти лет. До настоящего времени в результате ее реализации удалось заключить 65 партнерских соглашений.

В отчете затрагивается текущее сотрудничество между BP и правительством Азербайджана. Отмечается, что продление соглашения по разработке месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2050 года, которое также подписала BP, приведет к привлечению в нефтегазовый сектор страны новых британских компаний. В то же время отмечается, что другие крупные контракты находятся на стадии подготовки.

Помимо нефтегазового сектора, Департамент международной торговли также заинтересован участвовать в Азербайджане в проектах в сфере здравоохранения, добычи природных ресурсов, возобновляемой энергии, сельского хозяйства, туризма и образования.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Великобританией в 2017 году составил 281,1 миллиона долларов. За отчетный период на экспорт азербайджанской продукции в Великобританию пришлось 41,2 миллиона долларов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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