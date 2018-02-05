Инициатива «Один пояс, один путь» стимулирует диверсификацию каналов экспорта нефтепродуктов

На фоне замедления роста спроса на внутреннем рынке нефтепродуктов, инициатива «Один пояс, один путь» будет стимулировать диверсификацию каналов экспорта нефтепродуктов. Об этом говорится в «Синей книге по нефтяной отрасли: докладу о развитии нефтяной промышленности в Китае 2018 года», опубликованной первого февраля в Пекине.

Как сообщает онлайн -издание «Жэньминь жибао», в 2017 году Китай, впервые опередив США, стал крупнейшим в мире импортером сырой нефти. Суточный объем импорта нефти в Китае составлял 8,43 миллиона баррелей, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году. Китай продолжает ускорять смещение глобальной нефтяной торговли на восток.

Согласно «Синей книге», в 2018 году макроэкономическая среда Китая будет относительно стабильной, реформа по маркетизации нефтепродуктов продолжается. По предварительным данным, в 2018 году спрос на нефтепродукты увеличится примерно на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инициатива «Один пояс, один путь» предоставляет возможность для дальнейшей диверсификации каналов экспорта нефтепродуктов. В настоящее время экспорт нефтепродуктов из Китая в страны вдоль «Пояса и пути» имеет тенденцию к росту. Учитывая хорошую основу для нефтяной промышленности Китая и быстрый рост спроса стран вдоль «Пояса и пути» на нефтепродукты, Китай и соответствующие страны имеют большое пространство для инвестиций и сотрудничества.

С учетом задержки роста внутреннего спроса на нефтепродукты и введения в эксплуатацию нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов в период до 2020 года, экспорт нефтепродуктов из Китая будет расти из года в год, что обещает повлиять на структуру торговли нефтепродуктами в АТР и в мире.

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