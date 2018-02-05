Инициатива «Один пояс, один путь» стимулирует диверсификацию каналов экспорта нефтепродуктов

5 февраля 2018 09:39 (UTC+04:00)

На фоне замедления роста спроса на внутреннем рынке нефтепродуктов, инициатива «Один пояс, один путь» будет стимулировать диверсификацию каналов экспорта нефтепродуктов. Об этом говорится в «Синей книге по нефтяной отрасли: докладу о развитии нефтяной промышленности в Китае 2018 года», опубликованной первого февраля в Пекине.

Как сообщает онлайн -издание «Жэньминь жибао», в 2017 году Китай, впервые опередив США, стал крупнейшим в мире импортером сырой нефти. Суточный объем импорта нефти в Китае составлял 8,43 миллиона баррелей, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году. Китай продолжает ускорять смещение глобальной нефтяной торговли на восток.

Согласно «Синей книге», в 2018 году макроэкономическая среда Китая будет относительно стабильной, реформа по маркетизации нефтепродуктов продолжается. По предварительным данным, в 2018 году спрос на нефтепродукты увеличится примерно на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инициатива «Один пояс, один путь» предоставляет возможность для дальнейшей диверсификации каналов экспорта нефтепродуктов. В настоящее время экспорт нефтепродуктов из Китая в страны вдоль «Пояса и пути» имеет тенденцию к росту. Учитывая хорошую основу для нефтяной промышленности Китая и быстрый рост спроса стран вдоль «Пояса и пути» на нефтепродукты, Китай и соответствующие страны имеют большое пространство для инвестиций и сотрудничества.

С учетом задержки роста внутреннего спроса на нефтепродукты и введения в эксплуатацию нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов в период до 2020 года, экспорт нефтепродуктов из Китая будет расти из года в год, что обещает повлиять на структуру торговли нефтепродуктами в АТР и в мире.

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