Прибыль нефтяной и химической промышленности Китая выросла более чем на половину

В 2017 году прибыль нефтяной и химической промышленности Китая превысила 840 миллиардов юаней (около 134 миллиардов долларов США) с приростом на 51 процент. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайскую федерацию нефтяной и химической промышленности.

Как показывают данные, в прошлом году, после трехлетнего снижения показателей, вновь наметилась тенденция роста прибыли в нефтяной и химической отраслях Китая.

В частности, прибыль в нефтеперерабатывающей промышленности выросла на 14,4 процента, а в химической промышленности - на 40,2 процента.

Зампредседателя Китайской федерации нефтяной и химической промышленности Фу Сяншэн заявил, что в 2017 году доходы от основной деятельности в нефтяной и химической отраслях выросли в общей сложности на 15,7 процента. В отрасли химической промышленности такие виды продукции, как композиционные материалы, основные химические продукты и специализированные химикаты внесли наибольший вклад в увеличение прибыли.

Что касается природного газа, то увеличиваются темпы роста и доля потребления газа, быстрыми темпами также растет спрос на новые и чистые источники энергии, сообщил Фу Сяншэн.

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