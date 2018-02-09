ВБ поможет Узбекистану разработать новую тарифную политику в сфере газоснабжения

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) планирует содействовать АО "Узбекнефтегаз" в разработке тарифной политики в сфере газоснабжения на внутреннем рынке, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

Заместитель председателя правления "Узбекнефтегаз" Улугбек Ашуров провел переговоры с миссией ВБ по вопросам разработки генеральной схемы развития газоснабжения и газификации республики.

"Всемирным банком было предложено ограниченное участие в разработке генеральной схемы путем финансирования таких отдельных компонентов, как оценка экономической эффективности и объемов инвестиций, содействие в разработке тарифной политики", - говорится в сообщении.

Ашуров отметил, что в отрасли запланированы реформы. Также должно увеличиться присутствие компании на международном рынке. Кроме того, идет разработка Генеральной схемы развития газоснабжения и газификации Узбекистана.

С 1 апреля 2018 года цену на природный газ для внутренних потребителей в Узбекистане планируется повысить на 10 процентов.

За последние годы внутреннее потребление газа в республике выросло в 1,3 раза и составляет порядка 50 миллиардов кубометров ежегоднo.

Ранее сообщалось, что до 2020 года Узбекистан планирует реализовать 38 проектов в нефтегазовой отрасли промышленности общей стоимостью около 20,6 миллиарда долларов. За счет этого Узбекистан рассчитывает в 2017-2021 годах увеличить добычу газа на 53,5 миллиарда кубометров газа, нефти - на 1,9 миллиона тонн и газового конденсата - на 1,1 миллиона тонн.

Мощности «Узбекнефтегаз» позволяют добывать порядка 70 миллиардов кубометров природного газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов ежегодно.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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