Цены на нефть продолжили падение

9 февраля 2018 10:25 (UTC+04:00)

Цены на нефть снижаются шестую сессию подряд, Brent находится на минимуме за 7 недель, сообщает Интерфакс.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,47 (0,73%) - до $64,34 за баррель. В четверг контракты подешевели на $0,7 (1,07%) - до $64,81 за баррель, самого низкого уровня с 22 декабря.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,65 (1,06%) - до $60,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подешевели на $0,64 (1,04%) - до $61,15 за баррель, минимума со 2 января.

"Теперь очевидно, что цены на нефть в конце января были слишком высокими для того, чтобы можно было рассчитывать на сохранение баланса на рынке, - цитирует MarketWatch обзор экспертов Commerzbank. - Добыча нефти в США растет столь быстро, что вновь возникает риск избыточных поставок сырья, если только страны ОПЕК добровольно не откажутся от своих долей рынка".

Данные Минэнерго США, обнародованные ранее на этой неделе, указали на рост добычи нефти в стране до рекордных 10,251 млн баррелей в сутки (б/с).

При таких объемах добычи США "превосходят Саудовскую Аравию и выходят на второе место среди мировых производителей нефти после России", говорит аналитик Long Leaf Trading Group Скотт Гекас.

Согласно последнему опросу экспертов, проведенному S&P Global Platts, добыча нефти в Саудовской Аравии в январе составила 9,99 млн б/с.

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