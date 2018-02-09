Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $63

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 63 доллара за баррель — до минимума за восемь недель, марка WTI также дешевеет почти на 3%, следует из данных торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на вечер пятницы стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,76%, до 63,02 доллара за баррель. Минутами ранее Brent опускался до уровня 62,83 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 2,93% - до 59,37 доллара за баррель.

Давление на стоимость "черного золота" оказывают новости о росте добычи в США и Иране. Так, Минэнерго США в среду сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 2 февраля, выросла на 3,3% - до 10,251 миллиона баррелей в сутки. Вместе с тем, коммерческие запасы нефти в США выросли меньше ожидаемого - на 0,5%, до 420,3 миллиона баррелей.

Кроме того, замминистра нефти Ирана Амира Хоссейна Заманиния в четверг заявил, что Иран планирует нарастить добычу нефти в ближайшие четыре года примерно на 700 тысяч баррелей в день — до 4,7 миллиона баррелей в сутки.

Позднее участники рынка ожидают недельную статистику по динамике количества буровых установок в США. По данным BHGE, по итогам прошлой рабочей недели, завершившейся 2 февраля, число нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть, или на 0,8%, до 765 единиц. Количество газодобывающих установок сократилось за ту же неделю на семь, или на 3,7%, до 181 штуки.

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