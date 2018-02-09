Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $63

9 февраля 2018 22:01 (UTC+04:00)

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 63 доллара за баррель — до минимума за восемь недель, марка WTI также дешевеет почти на 3%, следует из данных торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на вечер пятницы стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,76%, до 63,02 доллара за баррель. Минутами ранее Brent опускался до уровня 62,83 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 2,93% - до 59,37 доллара за баррель.

Давление на стоимость "черного золота" оказывают новости о росте добычи в США и Иране. Так, Минэнерго США в среду сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 2 февраля, выросла на 3,3% - до 10,251 миллиона баррелей в сутки. Вместе с тем, коммерческие запасы нефти в США выросли меньше ожидаемого - на 0,5%, до 420,3 миллиона баррелей.

Кроме того, замминистра нефти Ирана Амира Хоссейна Заманиния в четверг заявил, что Иран планирует нарастить добычу нефти в ближайшие четыре года примерно на 700 тысяч баррелей в день — до 4,7 миллиона баррелей в сутки.

Позднее участники рынка ожидают недельную статистику по динамике количества буровых установок в США. По данным BHGE, по итогам прошлой рабочей недели, завершившейся 2 февраля, число нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть, или на 0,8%, до 765 единиц. Количество газодобывающих установок сократилось за ту же неделю на семь, или на 3,7%, до 181 штуки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Добыча нефти в США в январе побила новый рекорд
США 8 февраля 10:34
В России выросла пошлина на экспорт нефти
Россия 1 февраля 02:32
Академия наук Азербайдажана о разведке глубоких нефтяных месторождений
Общество 24 января 17:23
Казахстан превысил план по добыче нефти в 2017 году
Энергетика 23 января 12:53
Saxo Bank: Нефть в начале 2018 года может подешеветь
Энергетика 22 января 15:17
Eni получила 50% права недропользования на казахстанском месторождении «Исатай»
Энергетика 5 января 13:26
Потребности в автомобильном бензине в Узбекистане полностью удовлетворены
Энергетика 5 января 12:44
Цена на нефть марки Brent достигла отметки в $68 за баррель
Энергетика 4 января 02:56
Нефть подорожала на ожиданиях снижения запасов в США
Энергетика 3 января 21:16
Чистая прибыль АК «Узнефтегаздобыча» увеличилась в полтора раза
Энергетика 23 декабря 2017 15:54
В 2018 году РФ готова предоставить Кыргызстану порядка 1 млн тонн нефти
Кыргызстан 15 декабря 2017 13:31
В США рассчитывают опередить Саудовскую Аравию по добыче нефти
США 13 декабря 2017 20:59
Азербайджан может быть привлечен к участию в нефтяных проектах Казахстана
Энергетика 13 декабря 2017 15:29
Азербайджан может быть привлечен к участию в нефтяных проектах Казахстана
Энергетика 11 декабря 2017 18:00
Ирак может пересмотреть условия контрактов с российскими нефтяниками
Энергетика 6 декабря 2017 14:48
Казахстан и Япония укрепляют торговое сотрудничество (Эксклюзив)
Бизнес 2 декабря 2017 13:28
Россия в 2018 году купит 5 млн тонн иранской нефти
Энергетика 30 ноября 2017 15:47
Казахстан повысил прогноз по добыче нефти
Казахстан 29 ноября 2017 08:35