Экологический альянс Казахстана предлагает увеличить финансирование проектов возобновляемой энергии

БАКУ /Trend/ - Экологический альянс «Байтак болашак» предлагает правительству Казахстана увеличить субсидирование проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), передает в субботу телеканал «Хабар 24».

Отметим, что сейчас господдержка ВИЭ для рядовых потребителей предусматривает до 5 кВт энергии. Этого хватает, чтобы покрыть затраты на свет и воду. Однако для того, чтобы жители могли создавать возобновляемые производства и фабрики, цифры должны быть в разы больше, считают эксперты альянса.

Кроме того, в этом году по инициативе экологического альянса в двух крупных казахстанских городах заработают новые гидроэлектростанции (ГЭС).

“Только с решением вопроса законодательства мы можем развивать "зеленую экономику". Наш экологический альянс сейчас ставит задачу создания мини-ГЭС в Алматы и Астане, а также технологии решения фильтрации термовых отходов больших производств", - сказал президент экологического альянса «Байтак болашак» Азаматхан Амиртаев.

По его словам, этот проект используется во всем мире - в Японии, в Европе. "В настоящее время мы работаем над привлечением больших инвестиций для реализации этого проекта”, - сказал Амиртаев.

(Автор: Али Мустафаев)

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