Цены на нефть выросли после резкого недельного падения

12 февраля 2018 10:14 (UTC+04:00)

Цены на нефть растут в понедельник после снижения по итогам предыдущих шести сессий.

Падение стоимости Brent за минувшую неделю составило 8,4%, WTI - 9,6%, что является максимальным снижением с января 2016 года, сообщает Интерфакс.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник поднялась на $0,56 (0,89%) - до $63,35 за баррель. В пятницу контракты подешевели на $2,02 (3,12%) - до $62,79 за баррель, самого низкого уровня с 13 декабря 2017.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,65 (1,1%) - до $59,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подешевели на $1,95 (3,19%) - до $59,2 за баррель, впервые в 2018 году завершив торги ниже уровня в $60 за баррель.

Данные Baker Hughes, обнародованные в пятницу, указали на максимальное с января прошлого года увеличение числа действующих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю, что повысило опасения в отношении роста добычи в стране.

Количество таких установок выросло третью неделю подряд - на 26 единиц, до 791 установки, сообщила Baker Hughes.

"Это готовит почву для увеличения добычи нефти в США в этом году более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с), однако для этого требуется, чтобы цены на нефть оставались выше $50 за баррель,- цитирует MarketWatch аналитика WTRG Economics Джеймса Уильямса. - Пятница вряд ли была хорошим днем для ОПЕК".

Согласно оценкам Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, опубликованным на прошлой неделе, добыча нефти в США в текущем году составит в среднем 10,59 млн баррелей в сутки (б/с).

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