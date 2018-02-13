В Греции и Албании сварены трубы на 80% маршрута ТАР

БАКУ /Trend/ - В Греции и Албании сварены трубы на более чем 80 процентов маршрута Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Об этом говорится на странице консорциума в Twitter.

"Сварка труб для TAP ведется на поверхности. Все сварные швы подлежат автоматическому тестированию для соответствия национальным и международным стандартам. Трубы на более чем 80 процентах нашего маршрута в Греции и Албании (более 615 из 765 километров) уже сварены", - говорится в сообщении.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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