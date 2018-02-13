Немецкие энергетические компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном (ФОТО)

13 февраля 2018 18:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Немецкие компании, занимающиеся производством бурового оборудования и прокладкой подземных газопроводов, заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном.

Об этом, как сообщает во вторник министерство энергетики Азербайджана, было сказано на встрече министра энергетики страны Пярвиза Шахбазова и делегации, возглавляемую председателем Восточного комитета немецкой экономики Вольфгангом Бюхеле.

На встрече Шахбазов отметил, что экономические отношения двух стран развиваются вокруг ненефтяного сектора и подчеркнул, что большая доля товарооборота Германии со странами Южного Кавказа выпадает на Азербайджан.

"В Азербайджане действует более 200 немецких компаний", – сказал Шахбазов.

Бюхеле, в свою очередь, указал на необходимость создать выгодные условия для расширения сотрудничества в экономике, и в частности в энергетической сфере.

На встрече также было отмечено, что компания, которая производит оборудование для бурения до семи тысяч метров, а также компания, специализирующаяся на прокладке подземных газовых трубопроводов, заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном.

Отметим, что в состав делегации вошли представители таких немецких компаний, как GP Günter Papenburg AG, Herrenknext, Uniper Global Commodities, AIRBUS Group International, CLAAS Global Sales.

(Автор: Максим Цурков)

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