Цена на нефть марки Brent продолжила рост в среду

14 февраля 2018 10:06 (UTC+04:00)

Цены на нефть стабильны в среду после незначительного и разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии, сообщает Интерфакс.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду поднялась на $0,06 (0,1%) - до $62,78 за баррель. Во вторник контракты подорожали на $0,13 (0,21%) - до $62,72 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,03 (0,1%) - до $59,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подешевели на $0,1 (0,17%) - до $59,19 за баррель.

Отчет Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованный во вторник, был воспринят рынком как неоднозначный. С одной стороны, МЭА повысило прогноз увеличения глобального спроса на нефть, а с другой - предупредило о вероятном росте добычи сланцевой нефти в США.

МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 1,4 млн б/с. Тем не менее, темпы повышения спроса будут ниже, чем в 2017 году, когда они составили 1,6 млн б/с.

Кроме того, согласно прогнозу МЭА, добыча нефти из стран не-ОПЕК в этом году превысит рост спроса.

"Новые и пересмотренные данные показывают небольшое улучшение баланса в начале 2018 года, но основной посыл прошлого месяца остается неизменным и очень ясным: в 2018 году быстрорастущая добыча нефти в странах не-ОПЕК, возглавляемая США, вероятно, будет расти быстрее спроса", - отмечается в обзоре МЭА.

Агентство также отметило, что сильный рост спроса в 2017 году, незначительное увеличение добычи нефти со стороны стран не-ОПЕК и усилия участников сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи привели к существенному падению запасов нефти в странах ОЭСР.

"Снижение запасов нефти в развитых странах, отмеченное МЭА, является позитивным фактором для рынка в краткосрочной перспективе", - цитирует MarketWatch аналитика Sevens Report Тайлера Ричи.

"Однако МЭА стало уже третьей из важных организаций, наряду с Управлением по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США и ОПЕК, подчеркнувшей тот факт, что добыча нефти в США растет, - говорит эксперт. - В настоящий момент это является доминирующим фактором для цен на нефть".

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