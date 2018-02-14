Нефтяная корзина ОПЕК 13 февраля подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 13 февраля составила 60,52 доллара за баррель, что на 0,52 доллара меньше показателя понедельника, сообщили Trend в среду в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в среду днем, трейдеры ожидают публикации статистики по запасам и добыче "черного золота" в США от минэнерго страны.

По состоянию на 17:19 среды стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,56 процента - до 62,37 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,95 процента — до 58,63 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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