Цены на нефть повышаются в ходе азиатских торгов

15 февраля 2018 09:43 (UTC+04:00)

Цены на нефть повышаются в ходе азиатских торгов в четверг после активного роста накануне, поскольку товарные запасы нефти в США увеличились меньше, чем опасались эксперты, сообщает Интерфакс со ссылкой на CNBC.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures 15 февраля к 8:00 по московскому времени увеличилась на $0,46 (0,71%) - до $64,82 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг поднялась на $0,61 (1,21%) - до $61,21 за баррель.

Накануне Brent подорожала на $1,64 (2,6%), до $64,36 за баррель, WTI - на $1,41 (2,4%), до $60,60 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, увеличились на 1,84 млн баррелей. Рост фиксируется уже третью неделю подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали подъем нефтяных запасов на 3 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, уменьшились за неделю на 3,64 млн баррелей.

Между тем резервы бензина в США по итогам недели подскочили на 3,6 млн баррелей вместо ожидавшихся 1,5 млн баррелей.

"Множатся опасения, что рост запасов станет нормой в ближайшие недели, так как в США всерьез начинается сезон обслуживания НПЗ", - отмечает аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок.

Добыча нефти в США выросла на 20 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 10,271 млн б/с - нового рекорда для еженедельных данных.

Саудовская Аравия, Россия и ОПЕК продолжат усилия по стабилизации мирового рынка нефти до конца 2018 года, даже если в результате будет наблюдаться "избыточный баланс", заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Цена на нефть марки Brent продолжила рост в среду
Энергетика 14 февраля 10:06
Цены на нефть повышаются на фоне позитивных прогнозов ОПЕК
Энергетика 13 февраля 10:58
Цены на нефть выросли после резкого недельного падения
Энергетика 12 февраля 10:14
Цены на нефть продолжили падение
Энергетика 9 февраля 10:25
Нефть продолжила дешеветь из-за роста добычи в США
Энергетика 8 февраля 09:37
Еврокомиссия повысила прогноз цены барреля нефти Brent в 2018 году
Энергетика 7 февраля 17:14
Цены на нефть повышаются в ходе азиатских торгов
Энергетика 7 февраля 10:10
Цены на нефть упали на фоне глобального ухода от риска
Энергетика 6 февраля 10:21
Мадуро заявил о стабилизации цен на нефть на фоне действий стран ОПЕК+
Другие страны 6 февраля 02:36
Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник
Энергетика 5 февраля 10:09
Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться
Энергетика 2 февраля 10:02
Цены на нефть слабо повышаются в ходе азиатских торгов
Энергетика 1 февраля 09:35
Нефть продолжила падение на сигналах роста запасов в США
Энергетика 31 января 09:38
Цены на нефть продолжают снижаться после достижения максимумов более чем за три года
Энергетика 30 января 10:24
Цены на нефть остаются у самых высоких отметок более чем за три года
Энергетика 29 января 09:43
Нефть Brent подешевела на фоне укрепления доллара
Энергетика 26 января 09:44
Цена нефти Brent превысила $71 впервые с декабря 2014 года
Энергетика 25 января 08:21
Вагит Алекперов: Нельзя допустить взрывного роста цен на нефть до $150
Энергетика 24 января 16:33