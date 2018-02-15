ЕС готов обсуждать возможность подключения Ирана к ЮГК (версия 2)

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БАКУ/ Trend/ - Европейский союз (ЕС) готов обсуждать возможность подключения Ирана к "Южному газовому коридору" (ЮГК).

Об этом сказал вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович в четверг на пресс-конференции по итогам четвертой встречи министров в рамках заседания Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

По его словам, это также будет зависеть от стратегии Ирана, так как в настоящее время страна в основном нацелена на увеличение экспорта нефти.

Выражение интереса разных стран к проекту "Южный газовый коридор" еще раз подтверждает его значимость как стратегической инфраструктуры, сказал Шефчович.

"Благодаря этому проекту Европа получит доступ к региону, богатому энергоресурсами. Конечно, мы готовы обсуждать все дальнейшие возможности, связанные с ЮГК. Мы несколько раз обсуждали этот вопрос с представителями Ирана", - сказал Шефчович.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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