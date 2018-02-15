В рамках "Южного газового коридора" принят ряд важных решений - министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В ходе четвертого заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку был принят ряд важных решений.

Об этом сказал в четверг министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции по итогам заседания.

По его словам, на заседании Консультативного совета ЮГК были обсуждены вопросы, связанные с реализацией проекта за прошедший год, работы, которые будут проведены в текущем году, а также принят ряд важных решений.

Как отметил Шахбазов, все составные компоненты ЮГК в отдельности были подробно обсуждены участниками заседания.

"Реализация всех компонентов ЮГК находится на удовлетворительном уровне и осуществляется по графику, согласно которому в середине 2018 года азербайджанский газ попадет в Турцию, а в 2020 году - в Европу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также принимал участие в заседании и дал ряд поручений и советов по дальнейшей реализации проекта "Южный газовый коридор", - сказал Шахбазов.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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