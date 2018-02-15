Румыния хочет подключиться к "Южному газовому коридору" – Шефчович (Версия 2 )

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БАКУ/Trend/ - Румыния выразила интерес к участию в проекте "Южный газовый коридор".

Об этом сказал вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович в четверг на пресс-конференции по итогам четвертого заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

«2018 год станет особенным периодом в реализации проекта «Южный газовый коридор». В 2020 году азербайджанский газ дойдёт до Европы. Это стратегический проект, который усилит энергетическую безопасность Европы. Поэтому ЕС поддерживал этот проект с самого начала. Ключевые компоненты ЮГК были обозначены как проекты общего интереса Европы. С самого начала реализации энергетической стратегии мы тесно работали со странами юго-восточной Европы и поддерживали создание интерконнекторов для подключения этих стран к ЮГК», - сказал он.

С этой точки зрения выражение интереса таких стран, как Болгария, Румыния, к подключению к этому проекту имеет большое значение, сказал Шефчович.

По его словам, благодаря реализации этого проекта Европа станет сильнее чем когда-либо.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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