В Баку участники Консультативного совета "Южного газового коридора" подписали совместную декларацию (Версия 2)

Изменен заголовок (добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:48)

БАКУ /Trend/ - В Баку по итогам четвертого заседания Консультативного совета "Южного газового коридора" участниками встречи была подписана совместная декларация.

Кроме того, были подписаны письма о намерениях между компаниями Albgaz и SOCAR Balkans. Еще одно письмо о намерениях подписаны компаниями Plinacro, Albgaz, BH Gas и Montenegro Bonus.

Отметим, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.