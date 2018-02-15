В Баку участники Консультативного совета "Южного газового коридора" подписали совместную декларацию (Версия 2)

15 февраля 2018 21:49 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Баку по итогам четвертого заседания Консультативного совета "Южного газового коридора" участниками встречи была подписана совместная декларация.

Кроме того, были подписаны письма о намерениях между компаниями Albgaz и SOCAR Balkans. Еще одно письмо о намерениях подписаны компаниями Plinacro, Albgaz, BH Gas и Montenegro Bonus.

Отметим, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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