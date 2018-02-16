Цена на нефть Brent увеличилась

16 февраля 2018 10:08 (UTC+04:00)

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу на фоне ослабления доллара, сообщает Интерфакс со ссылкой на MarketWatch.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures 16 февраля к 8:00 по московскому времени увеличилась на $0,35 (0,54%) - до $64,68 за баррель.

WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу поднялась на $0,34 (0,55%) - до $61,68 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 3 цента (0,05%), до $64,33 за баррель, а стоимость WTI выросла на $0,74 (1,2%), до $61,34 за баррель.

Доллар снижается пятую сессию подряд по отношению к другим ведущим валютам. Долларовый индекс ICE опустился в пятницу на 0,4%. Ослабление доллара является благоприятным фактором для сырьевых активов, цены которых номинированы в американской валюте, поскольку снижает стоимость этих активов для держателей других валют.

Индия в январе увеличила импорт нефти до рекорда - 4,93 млн баррелей в сутки, пишет OilPrice. Прирост относительно декабря составил 12,5%, а в годовом выражении - 13,6%.

Рынок нефти на этой неделе поддержали заявление стран-участниц соглашения ОПЕК+ и данные о товарных запасах в США, которые выросли третью неделю подряд, но меньше, чем ожидал рынок.

Вместе с тем повышение добычи сланцевой нефти в США тревожит трейдеров, и прогнозы МЭА и ОПЕК, опубликованные ранее на этой неделе, лишь усилили опасения.

"В восстановлении нефтегазовой отрасли нет окончательной уверенности", - заявил CNBC глава старейшего банка Сингапура OCBC Сэмюэл Цзэнь.

По его словам, несмотря на оптимистичные ценовые сигналы, банки пока предпочтут сохранить осторожность.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Цены на нефть повышаются в ходе азиатских торгов
Энергетика 15 февраля 09:43
Цена на нефть марки Brent продолжила рост в среду
Энергетика 14 февраля 10:06
Цены на нефть повышаются на фоне позитивных прогнозов ОПЕК
Энергетика 13 февраля 10:58
Цены на нефть выросли после резкого недельного падения
Энергетика 12 февраля 10:14
Цены на нефть продолжили падение
Энергетика 9 февраля 10:25
Нефть продолжила дешеветь из-за роста добычи в США
Энергетика 8 февраля 09:37
Еврокомиссия повысила прогноз цены барреля нефти Brent в 2018 году
Энергетика 7 февраля 17:14
Цены на нефть повышаются в ходе азиатских торгов
Энергетика 7 февраля 10:10
Цены на нефть упали на фоне глобального ухода от риска
Энергетика 6 февраля 10:21
Мадуро заявил о стабилизации цен на нефть на фоне действий стран ОПЕК+
Другие страны 6 февраля 02:36
Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник
Энергетика 5 февраля 10:09
Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться
Энергетика 2 февраля 10:02
Цены на нефть слабо повышаются в ходе азиатских торгов
Энергетика 1 февраля 09:35
Нефть продолжила падение на сигналах роста запасов в США
Энергетика 31 января 09:38
Цены на нефть продолжают снижаться после достижения максимумов более чем за три года
Энергетика 30 января 10:24
Цены на нефть остаются у самых высоких отметок более чем за три года
Энергетика 29 января 09:43
Нефть Brent подешевела на фоне укрепления доллара
Энергетика 26 января 09:44
Цена нефти Brent превысила $71 впервые с декабря 2014 года
Энергетика 25 января 08:21