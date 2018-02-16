Азербайджан огласил объемы добычи нефти Azeri Light в 2017 году

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в 2017 году добыл 29 миллионов тонн легкой нефти против 31,1 миллиона тонн, добытых в 2016 году, говорится в отчете компании BP Azerbaijan по итогам деятельности за прошлый год, распространенном в пятницу.
BP Azerbaijan является оператором блока азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", где добывается сорт Azeri Light.
По данным отчета, среднесуточная добыча легкой нефти за указанный период составила около 588 тысяч баррелей, в том числе 51 тысяча баррелей на платформе "Чираг", 137 тысяч баррелей на платформе "Центральный Азери", 124 тысячи баррелей на "Западном Азери", 82 тысячи баррелей на "Восточном Азери", 117 тысяч баррелей на "Глубоководном Гюнешли" и 77 тысяч баррелей на "Западном Чираге".
В 2016 году Азербайджан добыл более 31,1 миллиона тонн нефти Azeri Light против 31,3 миллиона тонн, добытых годом ранее.
В прошлом году операционные затраты в рамках проекта составили 456 миллионов долларов, капитальные - около 1,18 миллиарда долларов.
Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.
Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Statoil – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limitd (OVL) – 2,31 процента.
(Авторы: Максим Цурков)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Новости по теме