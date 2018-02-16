Азербайджан огласил объемы добычи нефти Azeri Light в 2017 году

По данным отчета, среднесуточная добыча легкой нефти за указанный период составила около 588 тысяч баррелей, в том числе 51 тысяча баррелей на платформе "Чираг", 137 тысяч баррелей на платформе "Центральный Азери", 124 тысячи баррелей на "Западном Азери", 82 тысячи баррелей на "Восточном Азери", 117 тысяч баррелей на "Глубоководном Гюнешли" и 77 тысяч баррелей на "Западном Чираге".