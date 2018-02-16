Азербайджан огласил объемы добычи нефти Azeri Light в 2017 году

16 февраля 2018 12:08 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Азербайджан в 2017 году добыл 29 миллионов тонн легкой нефти против 31,1 миллиона тонн, добытых в 2016 году, говорится в отчете компании BP Azerbaijan по итогам деятельности за прошлый год, распространенном в пятницу.
BP Azerbaijan является оператором блока азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", где добывается сорт Azeri Light.
По данным отчета, среднесуточная добыча легкой нефти за указанный период составила около 588 тысяч баррелей, в том числе 51 тысяча баррелей на платформе "Чираг", 137 тысяч баррелей на платформе "Центральный Азери", 124 тысячи баррелей на "Западном Азери", 82 тысячи баррелей на "Восточном Азери", 117 тысяч баррелей на "Глубоководном Гюнешли" и 77 тысяч баррелей на "Западном Чираге".
В 2016 году Азербайджан добыл более 31,1 миллиона тонн нефти Azeri Light против 31,3 миллиона тонн, добытых годом ранее.
В прошлом году операционные затраты в рамках проекта составили 456 миллионов долларов, капитальные - около 1,18 миллиарда долларов.
Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.
Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Statoil – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limitd (OVL) – 2,31 процента.
(Авторы: Максим Цурков)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Средняя за январь цена на нефть Azeri Light выросла на 26%
Энергетика 2 февраля 13:16
SOCAR поставила в Украину первую в этом году партию азербайджанской нефти
Энергетика 24 января 11:13
Global Energy Solutions начинает свой очередной проект для BP Azerbaijan
Энергетика 23 января 17:03
Студентка Бакинской высшей школы нефти стала победительницей конкурса BP (ФОТО)
Общество 25 декабря 2017 12:41
BP поможет реализовать в Азербайджане проект по обеспечению занятости инвалидов
Общество 11 декабря 2017 10:52
SOCAR поставила в Украину новую партию азербайджанской нефти
Энергетика 7 декабря 2017 19:03
Мастер-класс вице-президента BP в Бакинской Высшей Школе Нефти
Общество 6 декабря 2017 10:01
Азербайджан добыл 22 млн тонн нефти Azeri Light
Энергетика 20 ноября 2017 13:04
BP надеется на скорое принятие в Азербайджане стратегии развития альтернативной энергетики
Энергетика 15 ноября 2017 15:04
Региональный президент BP в Бакинской Высшей Школе Нефти
Общество 15 ноября 2017 14:07
"Укргаздобыча" купила новую партию азербайджанской нефти
Энергетика 15 сентября 2017 16:47
В Украине на торги выставлена партия азербайджанской нефти
Энергетика 12 сентября 2017 14:03
В Украине реализована крупная партия азербайджанской нефти
Энергетика 6 сентября 2017 16:09
SOCAR поставила в Украину очередную партию азербайджанской нефти
Энергетика 5 сентября 2017 16:12
"Укртранснафта" в течение сентября планирует продать 37 тыс. тонн азербайджанской нефти
Энергетика 4 сентября 2017 13:45
Нефтяной терминал в порту Супса возобновит отгрузки в сентябре после профилактики
Энергетика 25 августа 2017 17:22
Капзатраты на нефтепровод БТД снизились в 2,6 раза
Энергетика 17 августа 2017 17:12
Азербайджан добыл более 14 млн. тонн Azeri Light
Энергетика 17 августа 2017 15:49