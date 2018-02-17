Изменения в проект TAP на нынешнем этапе невозможны – Шефчович

БАКУ/Trend/ - На нынешнем этапе невозможны какие-либо изменения в проект Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Об этом сообщил итальянским СМИ вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович, комментируя возможности изменения точки выхода TAP на берег в коммуне Мелендуньо в итальянском регионе Апулия.

«Строительство газопровода находится на пиковой стадии, поэтому какие-то изменения невозможны. Точка выхода в Мелендуньо была выбрана после тщательного рассмотрения каждой возможной альтернативы. Прежде чем принимать решение, были рассмотрены как минимум одиннадцать вариантов», - сказал Шефчович.

Далее, вице-президент Еврокомиссии отметил, что «Южный газовый коридор» и его европейский сегмент TAP, имеют решающее значение для европейской энергетической безопасности.

«Этот проект позволит диверсифицировать источники и маршруты поставок газа в более уязвимые регионы, такие как Юго-Восточная и Южная Европа. Он также будет способствовать усилению конкуренции на газовом рынке и таким образом, принесет выгоду потребителям с точки зрения цен», - добавил вице-президент.

Шефчович также рассказал о возможном влиянии всеобщих выборов в Италии в этом году на реализацию проекта TAP.

«Я не хотел бы комментировать политические вопросы, но я убежден, что проект будет успешно реализован и принесет пользу для Европы, Италии и особенно для Апулии», - сказал вице-президент.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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