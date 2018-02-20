SOCAR подписала соглашение по разведке месторождений газа в Бангладеш

20 февраля 2018 10:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Буровое предприятие SOCAR-AQS и Bangladesh Petroleum Exploration and Production Сompany Ltd. (BAPEX, дочерняя компания национальной нефтяной корпорации Petrobangla) подписали меморандум взаимопонимания о совместном участии в новых газовых проектах в Бангладеш.

Согласно сообщению азербайджанской госкомпании SOCAR, документ подписали находящийся в Баку главный менеджер BAPEX Ислам Мухаммед Новшад и заместитель генерального директора бурового предприятия Эльдар Ярадангулиев.

Напомним, что SOCAR-AQS стала победителем международного тендера, объявленного BAPEX. Тендер был объявлен на бурение на территории Бангладеш двух разведывательных и одной оценочной скважины.

Как отмечается, меморандум сыграет значительную роль с точки зрения перспективы расширения сотрудничества с BAPEX после завершения бурения разведывательных и оценочной скважин.

Ранее SOCAR-AQS уже выигрывала в тендере BAPEX, в рамках которого компания окажет услуги по бурению и строительству на газовых месторождениях “Семутанг-Юг-1”, “Бегумгандж-4” и “Мадаргандж-1”.

ООО SOCAR-AQS было создано в 2007 году компаниями SOCAR и Absheron Drilling в качестве совместного предприятия, оказывающего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин.

В настоящее время предприятие ведет буровые работы на месторождениях "Гюнешли", "Западный Абшерон", "Умид" и "Булла Дениз".

(Автор: Азад Гасанли)

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