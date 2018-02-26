Sаxo Bank оптимистичен в отношении цен на золото

БАКУ /Trend/ - Цены на сырьевые товары на прошлой неделе оставались практически неизменными, в то время как индекс Bloomberg Commodity продемонстрировал, что повышение на энергетическом рынке было нейтрализовано понижением на рынках промышленной продукции и драгоценных металлов. Цены на сельскохозяйственном рынке также практически не менялись после целого месяца устойчивого роста, особенно – на основные сельскохозяйственные культуры, сказал Trend в понедельник глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.

По его словам, последний еженедельный отчет Energy Information Administration обеспечил "тройную дозу" "бычьих" новостей, поскольку цены на нефть сорта WTI подскочили до уровня сопротивления, составляющего 63,15 доллара за баррель. Это произошло после неожиданного несезонного сокращения запасов, вызванного резким ростом экспорта при сохранении неизменных объемов добычи после недавнего скачка.

"Золото тем временем пережило свою худшую неделю с начала декабря в результате усиления доллара, пессимистических прогнозов Федерального комитета открытого рынка и приближения доходности по 10-летним государственным облигациям США к трем процентам, то есть к уровню, который не наблюдался с декабря 2013 года", - сказал Хансен.

Он отметил, что пятый подряд (с 2014 года) провал "прорыва вверх" также способствовал усилению озабоченности по поводу более глубокой коррекции в краткосрочной перспективе.

Эксперт напомнил, что ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, которая состоялась на прошлой неделе, прошла под девизом "К краю пропасти и обратно". Сейчас, к сожалению, всё указывает лишь на усугубление конфликтов, поскольку конференция продемонстрировала отсутствие доверия между мировыми державами во многих важнейших вопросах.

"На конференции обсуждалось множество геополитических рисков – от противостояния США и России, Запада и Северной Кореи, Европы и Турции до хаоса на Ближнем Востоке, где Россия и Иран конфликтуют с Израилем и США на территории Сирии. Кроме того, эксперты выражали озабоченность такими проблемами, как киберугрозы, и не в последнюю очередь – напряженностью в мировой торговле, особенно между США и Китаем. Министерство торговли США недавно выпустило рекомендации по ограничению импорта стали и алюминия. Это предложение, которое сейчас находится на утверждении у президента Трампа, в потенциале может привести к введению карательных тарифов на импорт со стороны пяти основных поставщиков, включая Китай и Россию", - сказал Хансен.

По его словам, с глобальной точки зрения последствия подобных шагов скорее всего будут довольно ограниченными, и самое большое, чем они угрожает мировому рынку – это ответные меры в отношении американского импорта, которые могут быть приняты не только Китаем, но и другими странами, которые затрагивает упомянутое выше предложение.

"Акции американских производителей стали и алюминия, вероятно, получат дополнительный импульс для роста, тогда как американские производители продукции из двух рассматриваемых металлов могут попасть в невыгодное положение относительно конкурентов, учитывая воздействие повышения цен на сталь и алюминий, произведенные на территории США", - сказал эксперт.

Он отметил, что цены на промышленные металлы в целом несколько снизились, когда китайские инвесторы вернулись на рынок после своих новогодних праздников. Этому снижению способствовало восстановление позиций доллара, завышенные ожидания в отношении новых повышений ставок Федерального комитета открытого рынка и стремление Китая снизить долю заёмных средств для обеспечения более устойчивой траектории роста.

"В то время как инвесторы ожидают послепраздничного повышения спроса со стороны Китая, риск снижения курса на данный момент представляется весьма ограниченным, поскольку медь (HG) в настоящее время торгуется в диапазоне от 3 до 3,3 доллара за фунт", - сказал Хансен.

По его мнению, в общем и целом сельскохозяйственный сектор, прежде всего – рынок зерновых, судя по всему, очнулся от многолетнего сна, когда рекордный уровень запасов все чаще сводился на нет неясными перспективами в отношении объемов производства. В прошлом месяце был зафиксирован рост "погодной премии", который был вызван очень высокими температурами в южном полушарии и очень низкими – в северном, что оказало весьма существенное воздействие на самые разные продовольственные товары – от соевых бобов до пшеницы и какао.

"Источником дополнительной поддержки при этом стало снижение курса доллара, повышение спроса и рост цен на энергоносители, а также короткое покрытие со стороны хедж-фондов, которые в течение последних четырех недель постепенно снизили рекордные короткие продажи зерновых до нейтрального уровня. Недавнее оживление на рынке основных сельскохозяйственных культур, прежде всего – соевых бобов (благодаря снижению объемов продукции, поступающей из Аргентины), сейчас может приостановиться до начала марта, очень важного месяца для данной сферы. Именно в марте станут известны размеры урожая в Латинской Америке и начнется посевной сезон в США, что будет сопровождаться сообщениями о том, что собираются сажать американские фермеры и в каких объемах", - сказал Хансен.

Он также напомнил, что на прошлой неделе представители нефтяного и газового бизнеса, а также трейдеры и министры собрались в Лондоне на крупнейшее ежегодное мероприятие в этой сфере – "Международную нефтяную неделю". Хотя участники достигли консенсуса по поводу повышения цен благодаря успешному продолжению сокращения добычи странами ОПЕК и их союзниками, одновременно наблюдалась некоторая неопределенность в отношении роста добычи за пределами ОПЕК.

На это обратили особое внимание эксперты Международного энергетического агентства, которые прогнозируют, что растущий мировой спрос в 2018-2019 годах можно будет удовлетворить посредством увеличения объемов добычи в странах, не входящих в состав ОПЕК. Определенное внимание в последнее время начала привлекать озабоченность по поводу фактической полезности сланцевой нефти, учитывая ее повышенную легкость, которая весьма существенно ограничивает ее использование нефтеперерабатывающими компаниями. При этом весь нынешний рост добычи нефти в США обеспечивается скважинами, где добывается очень легкая сырая нефть, которая в процессе переработки дает меньше средних дистиллятов, таких как дизельное и реактивное топливо, то есть двух продуктов, которые могут обеспечить наибольший рост спроса в будущем", - сказал Хансен.

Он отметил, что в течение последних десятилетий американская нефтеперерабатывающая система в основном ориентировалась на переработку более тяжелых видов топлива, поступающих их таких стран, как Венесуэла и Канада, а также с Ближнего Востока.

"Как следствие, сейчас мы наблюдаем всё более значительную потребность США в иностранных покупателях легкой сырой нефти, что служит причиной для нынешнего роста экспорта. Последний еженедельный отчет Energy Information Administration обеспечил "тройную дозу" "бычьих" новостей, поскольку цены на нефть сорта WTI подскочили до уровня сопротивления, составляющего 63,15 доллара за баррель. Это произошло после неожиданного несезонного сокращения запасов, вызванного резким ростом экспорта при сохранении неизменных объемов добычи после недавнего скачка. Благодаря этому цены на сырую нефть сорта WTI составили 61,8 процента от того уровня, который был зафиксирован во время активной продажи в январе-феврале. Если этот уровень будет пробит, это будет явным признаком того, что рынок нащупал дно после недавней коррекции. В общем и целом трейдеры продолжают рассчитывать на повышение, поскольку недавняя слабость привела лишь к незначительному сокращению того, что месяц назад представляло собой рекордные длинные позиции в отношении сырой нефти и нефтепродуктов", - сказал Хансен.

Эксперт отметил, что прогноз апрельских цен на нефть сорта WTI вырос до уровня 63,15 доллара за баррель, что составляет 61,8 процента от уровня, который был зафиксирован во время активной продажи в январе-феврале. Если этот уровень будет пробит, это станет сигналом о достижении краткосрочного минимума с потенциалом, выходящим за рамки изменения запасов и курса доллара.

Он также подчеркнул, что рост цен на золото в настоящий момент сдерживается доходностью облигаций, высоким курсом доллара и пессимистическими прогнозами Федерального комитета открытого рынка.

"При этом мы, однако, придерживаемся оптимистичного взгляда на ситуацию, поскольку инфляция и озабоченность геополитическими проблемами – которых сейчас очень много – в сочетании с потенциальным риском отката на фондовом рынке и слабых экономических данных будут по-прежнему привлекать инвесторов, стремящихся "прикрыть тылы". Золото тестирует основную поддержку со стороны декабрьского минимума, что сигнализирует о дальнейшем снижении до 1300 долларов за унцию, то есть до технического и психологического порога поддержки. В настоящий момент многолетняя линия сопротивления находится на уровне 1365 долларов за унцию, что представляет собой основное препятствие на пути к потенциальному крупному росту", - сказал Хансен.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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