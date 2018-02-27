Нефтяная корзина ОПЕК 26 февраля подорожала

27 февраля 2018 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 26 февраля составила 65,18 доллара за баррель, что на 1,03 доллара больше показателя прошлой пятницы, сообщили Trend во вторник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть во вторник снижаются в рамках коррекции после роста в понедельник на новостях из Саудовской Аравии и Ливии.

По состоянию на 12:40 вторника, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent понижалась на 0,19 процента - до 67,37 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,28 процента - до 63,73 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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