Нефтяная корзина ОПЕК 27 февраля незначительно подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 27 февраля составила 64,99 доллара за баррель, что на 0,19 доллара меньше показателя понедельника, сообщили Trend в среду в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в среду незначительно повышаются после коррекции накануне.

По состоянию на 14:25 среды, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21 процента - до 66,66 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,06 процента - до 63,05 доллара за баррель.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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