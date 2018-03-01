70% труб уложено в землю на маршруте TAP в Албании

БАКУ /Trend/ - Около 70 процентов труб на маршруте Трансадриатического газопровода (TAP) в Албании уложено в землю, говорится в сообщении консорциума TAP.

Согласно сообщению, в настоящее время уложено 150 из 215 километров труб на албанском участке газопровода.

"Несмотря на снежную и холодную погоду в Юго-Восточной Европе, строительство трубопровода продолжается", - говорится в сообщении.

ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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