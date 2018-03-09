Инвестиции в разработку сухопутных месторождений в Азербайджане будут увеличены

БАКУ /Trend/ - Операционная компания Salyan Oil, которая разрабатывает месторождения "Кюрсенги" и "Гарабаглы" на суше Азербайджана, планирует увеличить инвестиции в проект в текущем году, сообщил Trend источник на нефтегазовом рынке.

По словам собеседника агентства, увеличение инвестиций позволит операционной компании больше внимания уделить восстановлению добычи на блоке.

"Согласно утвержденному бюджету, Salyan Oil в 2018 году планирует инвестировать в разработку месторождений "Кюрсенги" и "Гарабаглы" порядка 40 миллионов долларов, что значительно больше, чем в прошлом году. Основная часть инвестиций будет направлена на проведение капитального ремонта имеющихся скважин, работ по перфорации и применение дорогостоящих новых технологий. Главный упор компания сделает на поддержании и росте добычи нефти на месторождениях", - сказал источник.

В 2017 году Salyan Oil добыла с месторождений "Кюрсенги" и "Гарабаглы" около 162 тысяч тонн нефти. Добыча на контрактной площади в настоящее время составляет 445 тонн в сутки.

Месторождения расположены в Сальянском районе Азербайджана примерно в 150 километрах от Баку. По мнению ряда специалистов, остаточные запасы нефти на контрактной площади превышают 150 миллионов тонн.

Контракт на разработку "Кюрсенги-Гарабаглы" подписан в 1998 году сроком на 25 лет. Участниками Salyan Oil являются азербайджанская госкомпания SOCAR и China National Oil & Gas Exploration and Development.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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