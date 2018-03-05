Каспийский трубопроводный консорциум увеличил экспорт нефти

БАКУ /Trend/ - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в январе-феврале 2018 года экспортировал 9,441 миллиона тонн нефти, что на 16,78 процента больше, чем за аналогичном период 2017 года, сообщает пресс-служба КТК.

В феврале 2018 года объем экспорта нефти составил 4,592 миллиона тонн, против 3,905 миллиона тонн в соответствующем месяце прошлого года.

Каспийский трубопроводный консорциум учрежден для строительства трубопровода и экспорта казахстанской нефти транзитом через территорию России. КТК владеет нефтепроводом Тенгиз-Новороссийск общей протяженностью более 1,5 тысячи километров, который соединяет месторождения запада Казахстана с российским побережьем Черного моря. Объем отгрузки КТК нефти на экспорт в 2017 году составил 55,107 миллиона тонн, что на 24,4 процента больше, чем в 2016 году.

Акционерами КТК являются: Россия (представленная ПАО «Транснефть» - 24 процента и «КТК Компани» - семь процентов) – 31 процент, Казахстан (представлен АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - 19 процентов, и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75 процента) - 20,75 процента, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15 процентов, LUKARCO B.V. - 12,5 процента, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5 процента, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5 процента, BG Overseas Holding Limited – два процента, Eni International N.A. N.V. – два процента и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75 процента.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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