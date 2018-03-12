Генсек ОПЕК прибудет с официальным визитом в Азербайджан (Эксклюзив)

12 марта 2018 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в конце текущей недели впервые посетит с официальным визитом Азербайджан, сообщили Trend в понедельник в министерстве энергетики страны.

Как сообщили в ведомстве, визит запланирован на 17-19 марта.

"В рамках визита планируется обсудить вопросы текущих отношений Азербайджана и ОПЕК, укрепления сотрудничества с организацией в рамках соглашения ОПЕК+, а также более тесного формата сотрудничества ОПЕК и стран, не входящих в картель, одним из инициаторов которого выступил и Азербайджан. В целом, у самой ОПЕК большой интерес ближе ознакомиться с Азербайджаном", - сказали в министерстве.

Отметим, что это второй в истории визит руководителя ОПЕК в Азербайджан. Первый состоялся в 2011 году.

(Автор: Максим Цурков)

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