Эквадор выставил на торги пять нефтегазовых месторождений

Эквадор выставил на торги для иностранных компаний четыре нефтяных и одно газовое месторождения, надеясь привлечь 800 миллионов долларов инвестиций, сообщает РИА Новости со ссылкой на компания Petroamazonas.

Речь идет о проектах "Гуйабено Сансауари", "Осо", "Юралпа", "Вланка Винита" и "Амистад" в Амазонии, сервисные контракты планируется заключать на десять лет. Выплаты по контрактам будут привязаны к мировым ценам на нефть.

Итоги торгов власти подведут в июне.

Общая добыча на этих месторождениях составляет 36 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Добыча газа на месторождении "Амистад" – 39 миллионов кубических футов в день.

В 2017 году Эквадор провел успешные торги по меньшим проектам на подобных условиях, договорившись об инвестициях в 700 миллионов долларов, сообщает компания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.