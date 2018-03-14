Эквадор выставил на торги пять нефтегазовых месторождений

14 марта 2018 09:45 (UTC+04:00)

Эквадор выставил на торги для иностранных компаний четыре нефтяных и одно газовое месторождения, надеясь привлечь 800 миллионов долларов инвестиций, сообщает РИА Новости со ссылкой на компания Petroamazonas.

Речь идет о проектах "Гуйабено Сансауари", "Осо", "Юралпа", "Вланка Винита" и "Амистад" в Амазонии, сервисные контракты планируется заключать на десять лет. Выплаты по контрактам будут привязаны к мировым ценам на нефть.

Итоги торгов власти подведут в июне.

Общая добыча на этих месторождениях составляет 36 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Добыча газа на месторождении "Амистад" – 39 миллионов кубических футов в день.

В 2017 году Эквадор провел успешные торги по меньшим проектам на подобных условиях, договорившись об инвестициях в 700 миллионов долларов, сообщает компания.

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Azernews Newspaper
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