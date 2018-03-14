TAP превратит Италию в один из основных энергетических хабов Европы - управляющий проектом

14 марта 2018 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проект Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, превратит Италию в один из основных энергетических хабов Европы, сказал управляющий проектом TAP по Италии Мишель Марио Элиа.

«TAP является стратегическим проектом, поскольку он обеспечит более конкурентоспособные цены на газ в Европе. Кроме того, TAP позволит укрепить энергетическую независимость, тем самым, обеспечивая энергобезопасность Европы», - сказал Элиа, сообщают итальянские СМИ.

Элиа отметил, что первоначальная пропускная способность трубопровода составит 10 миллиардов кубометров газа в год, что удовлетворит потребность в газе семи миллионов семей в Европе.

«Благодаря TAP, Италия станет одним из основных энергетических узлов Европы. В результате реализации проекта TAP, страна получит возможность еще больше развивать свою экономику и обеспечить энергетическую устойчивость», - сказал Элиа.

Управляющий проектом TAP по Италии отметил, что итальянское государство всегда поддерживало реализацию этого проекта в качестве инструмента диверсификации энергоснабжения.

ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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