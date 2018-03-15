Азербайджан поддерживает продление сделки ОПЕК+ по сдерживанию объемов добычи нефти (версия 2)

15 марта 2018 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддерживает продление сделки ОПЕК+ по сдерживанию объемов добычи нефти. Об этом в четверг на брифинге по итогам конференции по энергоэффективности сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Сотрудничество нефтедобывающих стран в рамках ОПЕК+ привело к успешному регулированию цен на нефть на международном рынке. Исходя из этого, страны-члены ОПЕК, а также страны, присоединившиеся к соглашению, сходятся во мнении о необходимости продолжить сотрудничество в рамках этого соглашения", - сказал министр.

Шахбазов отметил, что в июне состоится очередная встреча стран-участниц соглашения ОПЕК+ на министерском уровне. "Я надеюсь, что и на этой встрече участники соглашения примут приемлемые для всех решения", - сказал министр.

Шахбазов подчеркнул, что при упоминании сделки ОПЕК, речь идет не о дальнейшем сокращении объемов добычи нефти, а о сохранении уровня добычи на существующем уровне.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

Согласно данным минэнерго Азербайджана, в феврале ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 806 тысяч баррелей, из которых 751 тысяч баррелей пришлось на нефть, а 55 тысяч баррелей - на конденсат.

Ежесуточно экспортировалось 621,3 тысячи баррелей нефти, 55 тысяч баррелей конденсата и 20,4 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан вновь полностью выполнил обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти.

Отметим, что в прошлом году Азербайджан добывал в среднем 781,9 тысячи баррелей нефти в сутки вместо оговоренных в соглашении 834 тысячи баррелей в сутки. В январе текущего года Азербайджан добывал 814,6 тысячи баррелей нефти в сутки.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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