Fitch подтвердил рейтинг евробондов ЗАО “Южный газовый коридор”

15 марта 2018 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте необеспеченных евробондов ЗАО “Южный газовый коридор” на два миллиарда долларов на уровне “ВВ+”.

По мнению Fitch, проекты в рамках развития “Южного газового коридора” имеют стратегическое значение для долгосрочной макроэкономической стабильности Азербайджана.

“Стратегическое значение ЗАО “Южный газовый коридор” еще больше укрепилось благодаря трансграничному характеру его проектов и политической поддержке со стороны транзитных государств, Евросоюза и потребителей. Контракты на поставку большей части газа вплоть до 2045 года уже заключены с покупателями из ЕС и Турции”, - говорится в отчете.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

(Автор: Азад Гасанли)

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