Узбекистан использует менее трети своего гидроэнергетического потенциала

БАКУ /Trend/ - Гидроэнергетический потенциал Узбекистана оценивается ориентировочно в 27,4 миллирда кВт/часов электроэнергии в год.

Об этом сообщает в четверг АО «Узбекгидроэнерго».

Согласно информации, в Узбекистане в 2017 году выработано 7,93 миллиарда кВт/часов энергии на 37 действующих гидроэлектростанциях, что составляет около 29 процентов от потенциала. Оставшиеся гидроэнергетические ресурсы водотоков республики составляют 19,47 миллиарда кВт/часов в год.

По данным компании, оптимальными пропорциями в энергетической структуре считаются соотношения выработки тепловых и гидравлических станций соответственно 65 и 35 процентов, в то время как в энергосистеме Узбекистана в 2017 году эти показатели составили 87 и 13 процентов.

В 2017 году на электростанциях АО «Узбекэнерго» произведено 52,1 миллиарда кВт/часов энергии или 85,9 процента от общего объема производства по республике.

Ранее сообщалось о договоренности по вопросу экспорта таджикской электроэнергии в Узбекистан. Речь идет об экспорте электроэнергии в объеме до 1,5 миллиарда кВт/часов. Однако, подробности сделки, в том числе касающиеся сроков начала поставок и стоимости не раскрываются. (Автор: Фикрет Долуханов)

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