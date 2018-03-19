Азербайджан предложил провести конференцию ОПЕК + в Баку (версия 2)

19 марта 2018 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предложил провести конференцию ОПЕК + в Баку, сказал в понедельник на пресс-конференции в Баку генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

По словам генерального секретаря, он хотел поблагодарить Президента Азербайджана Ильхама Алиева за великодушное приглашение членов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, провести одну из конференций ОПЕК+ в Баку, который является колыбелью нефтяной промышленности.

"Это большая честь для нас, и мы с нетерпением ждем возможности проведения в Баку конференции и сближения здесь со всеми производителями, участвующими в соглашении ОПЕК+", - сказал Баркиндо.

Генсек также отметил, что следующее заседание Мониторингового комитета по соблюдению обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти состоится 14-15 апреля в Джидде.

"На заседании будут рассмотрены отчеты всех 24 стран-участниц соглашения по выполнению своих обязательств", - сказал Баркиндо.

Генеральный секретарь подчеркнул, что продление соглашения ОПЕК+ будет обсуждаться на конференциях в июне и в ноябре 2018 года министрами энергетики стран-членов ОПЕК, а также стран-участниц соглашения.

В декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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