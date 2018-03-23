Европарламент поддержал "Южный газовый коридор"

БАКУ /Trend/ - Предложение, выдвинутое партией "Зеленых" в Европейском парламенте выступить против энергетических проектов, включённых в список общего интереса Европейской комиссии, в том числе и проекта «Южный газовый коридор», предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, было отклонено большинством членов Европарламента, сообщает EUROACTIV.

«Зеленые» выдвинули предложение принять резолюцию против этих проектов, утверждая, что большинство газовых проектов, перечисленных в списке проектов, представляющих общий интерес Еврокомиссии, несовместимы с обязательствами, взятыми в рамках Парижского соглашения.

Однако, как сообщает EUROACTIV, это предложение было отклонено подавляющим большинством голосов.

Депутат Европарламента от Латвии Кришьянис Кариньш осудил попытку «популистских зеленых и их последователей» заблокировать проекты, представляющие общий интерес для Европы. Он отметил, что попытка блокировать эти проекты безумие, так как это означало бы отказ от предложения Еврокомиссии инвестировать 873 миллиарда евро в ключевые проекты, многие из которых не основаны на ископаемом топливе.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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